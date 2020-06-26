疫情导致英国实体零售商举步维艰，在线零售商大放异彩





各零售商难以支付租金，其中Intu可能被接管。这样的背景下，网络零售商的吸引力达到空前高的水平。Boohoo是在整个封锁期股价飚升的为数不多的英国个股之一。各零售商难以支付租金，其中Intu可能被接管。这样的背景下，网络零售商的吸引力达到空前高的水平。Boohoo是在整个封锁期股价飚升的为数不多的英国个股之一。今年年初以来，该股劲涨逾35%，完全抹去早期跌幅。Boohoo股价3月份暴跌35%，后在整个4月反弹70%，5月再涨20%，而本月迄今上涨7%。那么Boohoo股价飚升背后的原因是什么？后市可望扩大涨幅吗？1. 业务繁荣在整个封锁期，Boohoo的销量激增。此在线零售商报告，税前利润同比增长54%，至9200万英镑；营收增加44%，至12.4亿英镑。Boohoo上周发布更新的交易报告，对未来的展望好于预期。2. 并购事实证明，并购是Boohoo的关键工具。仅上月，Boohoo就宣布其收购Pretty Little Things剩余的34.5%股份，此举推动股价上涨14%。此外，Boohoo还收购了海岸广告公司Karen Millen。就在上周，Boohoo宣布将Warehouse和Oasis收入囊中。Boohoo收购知名零售商与销量不佳的知名品牌这一组合策略取得成功，并帮助公司加速向网络购物公司转型。值得关注的是，疫情还将给Boohoo带来多少并购机会。几乎可以肯定的是，未来几个月将有更多的时装零售商倒闭。鉴于资产负债表强劲，Boohoo处于在机会来临时一举收购较弱对手的理想状态。收购其它品牌当然要付出成本，并且Boohoo在过去半年明显处于疯狂收购的阶段。只要销量持续好转，这一切都不是问题。分析师评级对Boohoo做出评级的21名分析师中：13人给出买入评级5人给出中性评级3人给出沽出评级图表思考该股4小时图稳稳交投于其50、100和200期均线上方，给出看涨信号。在上周触及历史高点433后，Bohoo股价回落目前在400-420间盘整。股价今天报在410，就落在前述区间的中轨处。如果站上420，后市可能上攻历史新高。但若下破400，后市可能下探388支撑位（50期简单均线与6月17日高点）。