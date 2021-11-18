加拿大通胀“符合预期”令美元/加元交易者失望- 嘉盛集团官网

交易者已知最近几个月通胀火热，美国和英国的最新通胀数据双双超过业已高涨的预期值，而加拿大的10月CPI表面年率数字同样居于4.7%的高位，高于4.4%的前值，也是2003年2月以来最高点。另外，10月核心CPI年率为3.8%，高于3.7%的前值，创下30年最高点。看到这样的数字，人们本来会预测美元/加元暴跌，原因在于加拿大通胀强于预期应推升加元，特别是在加拿大央行于上次会议结束债券购买计划的背景之下。然而，市场对表面CPI和核心CPI的预期值分别为4.7%和3.8%。所以，加拿大的通胀没有像美英两国的通胀一样“超过”预期。结果，加元因该数据发布而遭到抛售。

美元/加元15分钟图应声上涨，短短几分钟内从1.2549摸至1.2595，涨幅达到46点子。

来源: Tradingview, Stone X

自从10月底因为油价（橙色线）在85附近创下新高而回撤至1.2288之后，美元/加元不断升值，反弹势头最终止步于200天均线和水平阻力位，两者分别落在1.2530和1.2599。但美元/加元周二在日图上形成了看涨吞噬K线，表明后市可能扩大上涨。

来源: Tradingview, Stone X

美元/加元4小时图上的阻力不仅有近期高点构成的水平阻力位，还有9月29日高点到10月21日低点行情的61.8%回档位，即1.2589附近。另请注意一个事实，即价格在10月21日向上打破了下降楔形。该形态打破后的目标为楔形的100%回档位，此例中在1.2775。如果日图收上1.2604，则走向前述目标可谓一片坦途。但在该目标之前还有一个目标，即AB=CD形态的目标1.2715。

来源: Tradingview, Stone X

如果价格受制于1.2604（即令看涨吞噬K线失效）且下破1.2492，则短线可能形成双顶形态，下看1.2380附近。该目标之上有一根水平支撑位，如果攻克该目标，价格可能回撤至10月21日低点1.2288。

加拿大CPI的上升在加拿大业已结束债券购买计划的前提之下可能导致提前加息，但“符合预期”的结果令交易者失望，继而造成加元周三下挫。

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