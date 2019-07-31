苹果再度成为市场明珠？

尽管iPhone和服务销售未达预期，苹果股价仍领跑市场

作为对苹果第三季度财报的认可，苹果股价周三大幅上涨。

该集团营收和利润表现高于预期，指引也超出预期。（参照彭博社主流预期）

第三季度营收：538亿美元；预期值：523.5亿美元

第三季度每股收益：2.18美元；预期2.09美元

第四季度 总营收指引 ：610亿-640亿美元，中值625亿美元；华尔街预测中值610.4亿美元

：610亿-640亿美元，中值625亿美元；华尔街预测中值610.4亿美元 第三季度 毛利润率 37.6%，接近苹果公司的37%-38%区间中点

37.6%，接近苹果公司的37%-38%区间中点 第四季度毛利润率指引：37.5%-38.5%

有两个关键的数据失利：

1. 苹果未能实现此前已大幅下调的iPhone营收预期，实际营收259.9亿美元，低于华尔街预期值265.4亿美元

2. 更大失利来自服务增长不足；销售额114.6亿美元，市场主流预期为118.8亿美元

此外，这个季度并未消除苹果所面临的主要经济和地缘政治风险。尽管如此，高管们参加电话会议时所表现出的乐观情绪还是超过市场此前预期。苹果更为稳健的风格加之其战略转变正在起效的迹象今晚仍收获了华尔街股市的赞誉。随着第三季度部分失利获得市场谅解，美国股市重拾信心的信号值得关注。

图表看法

最为积极的是，苹果公司自5月1日高点回落之后，正在为今年构筑一条新的上升趋势。3月至12月的跌势之61.8%回档提供的稳固支撑也很好地证实了这一点。随着股价周三冲高，苹果高开，上破2个月以来楔形形态并创下2019年新高。前今年高点215美元应构筑区间支撑。如以4月底/6月初208美元高点为底部的近期缺口填平，或意味着苹果股票将迅速重拾涨势。但若下破支撑，则需更为谨慎。届时，买家需关注股价于关键上涨趋势线附近的表现。





苹果股价- 日图[31/07/2019 19:41:21]





来源：彭博社/City Index



