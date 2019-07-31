苹果再度成为市场明珠？

尽管iPhone和服务销售未达预期，苹果股价仍领跑市场

作者： 
2019/8/1 1:18:00
作者： 

尽管iPhone和服务销售未达预期，苹果股价仍领跑市场

作为对苹果第三季度财报的认可，苹果股价周三大幅上涨。

该集团营收和利润表现高于预期，指引也超出预期。（参照彭博社主流预期）

  • 第三季度营收：538亿美元；预期值：523.5亿美元
  • 第三季度每股收益：2.18美元；预期2.09美元
  • 第四季度总营收指引：610亿-640亿美元，中值625亿美元；华尔街预测中值610.4亿美元
  • 第三季度毛利润率37.6%，接近苹果公司的37%-38%区间中点
  • 第四季度毛利润率指引：37.5%-38.5%

有两个关键的数据失利：

1. 苹果未能实现此前已大幅下调的iPhone营收预期，实际营收259.9亿美元，低于华尔街预期值265.4亿美元

2. 更大失利来自服务增长不足；销售额114.6亿美元，市场主流预期为118.8亿美元

此外，这个季度并未消除苹果所面临的主要经济和地缘政治风险。尽管如此，高管们参加电话会议时所表现出的乐观情绪还是超过市场此前预期。苹果更为稳健的风格加之其战略转变正在起效的迹象今晚仍收获了华尔街股市的赞誉。随着第三季度部分失利获得市场谅解，美国股市重拾信心的信号值得关注。

图表看法

最为积极的是，苹果公司自5月1日高点回落之后，正在为今年构筑一条新的上升趋势。3月至12月的跌势之61.8%回档提供的稳固支撑也很好地证实了这一点。随着股价周三冲高，苹果高开，上破2个月以来楔形形态并创下2019年新高。前今年高点215美元应构筑区间支撑。如以4月底/6月初208美元高点为底部的近期缺口填平，或意味着苹果股票将迅速重拾涨势。但若下破支撑，则需更为谨慎。届时，买家需关注股价于关键上涨趋势线附近的表现。



苹果股价- 日图[31/07/2019 19:41:21]


来源：彭博社/City Index


相关主题： Apple 股指 股市 科技股 earnings 财报季 中国 US

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
Joshua Warner
四月 22, 2022 03:30 上午
    苹果的双重困境可能暂时无解- 嘉盛集团官网
    十二月 3, 2021 02:39 上午
      苹果定于周四发布财报，股价发出看跌信号
      七月 29, 2020 11:18 上午
        Apple looking vulnerable ahead of new products launch in Sep
        八月 28, 2019 12:02 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。