澳元/美元和纽元/美元或扩大下修行情

2021/3/18 10:40:00
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对外汇市场的影响是，殖利率上涨营造了日元和欧元等传统低息货币走弱的环境，而包括澳元/美元和纽元/美元在内的商品货币走强，后者反映了商品价格上涨的预期。

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但昨天有关新西兰政府已宣布一系列方案解决房价过高问题的消息导致市场情绪剧变。

新西兰联储与新西兰政府数月以来一直在为房价飚升而争论不休。新西兰政府新推出的举措引发加息前景降温的预期，使得利率曲线的前端利率迅速下跌，也利空纽元/美元。

外汇市场今年一直没有太多的“任意球”，而新西兰国内的房价消息与打破年内低点兼关键支撑位0.7100，当然构成了很好的机会。

在中国对主要大宗商品的需求减弱的传言中，人们本就以怀疑的目光看待澳元/美元，使其毫不犹豫地补跌。而下午有关中国正在考虑从国家储备中释出铝的消息，更是加重了澳元/美元的下行压力。

我们在上周的文章中强调了失守0.7700看跌。当时我们在文章中表示：“要保持短线上行动能完好无损，澳元/美元就不能受制于0.7700。”

而且，今天早上突破3月低点0.7622更是提升了扩大下修的风险，后市或下探中线支撑区域0.7500/0.7450。我们必须观察是否在该区域出现筑底信号。

纽元/美元的技术面大同小异。昨天下破0.7100附近低点警示正在扩大下修，后市或下探200天均线0.6850一线。一旦出现筑底信号，表明修正完成并重启上涨趋势。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年3月24日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。



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