欧洲股市跟随华尔街上涨





华尔街再现显著反弹行情，其中纳斯达克100指数创下历史新高而标普500指数接近于收复今年所有失地，但亚洲股市涨跌互见。新冠疫情后封锁的解除以及经济快速复苏的希冀正在提振交易员的乐观情绪，但缺少新的催化剂则令这种情绪开始减退。投资者对最近涨势进行评估，特别是在注意到糟糕的经济形势后。受此影响，欧洲股市正指向更加平静的开盘，并且在等待明天的FOMC决议出炉。美联储的宽松姿态与乐于驰援的态度帮助推动股市到当前高位。如果市场感觉到美联储有意减弱刺激力度，可能重演2013年的“缩表恐慌症”那样的走势。乐观姿态最近的数据相较4月底部已有显著改善，但各种数字仍然描绘出形势严峻的画面。但交易员还是表示出其更愿意以乐观的态度看到经济前景，其中就业报告就是很好的例证。交易员重点关注新增就业250万人而不是已经减少了2000万就业岗位的事实。BRC零售销售改善经济回归正轨的证据越来越多，英国BRC零售销售也是其中之一。英国5月BRC零售销售同比减少5.9%，明显好于4月的下降19.1%，并且给予乐观交易员欢呼的理由。但那仍是1995年有记录以来第二差读数。英镑/美元在连涨8天之后略微下跌，但仍接近于1.27上方的三个月高点。欧元区数据受到重点关注欧元区揭晓多个经济数据。德国出口减少24%，明显差于预期的下降15.6%。进口为减少16.5%，预期值降16%。面对此报告，DAX基本置之不理，而欧元兑略微上涨的美元继续呈现出韧性。欧元区失业与GDP报告也很快将要发布。油价正在收复失地今天，油价正试图收复前一时段的大幅失地。沙特阿拉伯、科威特与阿联酋这前确认，不会在OPEC+7月减产的基础上再将日产出削减118万桶。市场失望之下推动西得州原油与布伦特原油双双跌逾5%。由于疫情后封锁的缓解引起需求回暖将一定程度利好油价的期待，油价今天重新上涨。布伦特原油稳稳守在40上方，并且市场高度期待西得州原油将很快也回到该水平，特别是纽约现正在重启经济活动。Dax 图表