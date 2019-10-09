亚马逊股价可能扩大下跌

亚马逊(AMZN)
关键价位（1-3周）
枢轴点 (关键阻力位): 1765.10
支撑位: 1692.70, 1585.60 & 1467.80
后市阻力位: 1855.30 & 2035.80/2050.50
后市（1-3周）趋势
亚马逊（Amazon.com）是一家跨国科技巨头，业务涉及电子商务、云计算、数字流媒体和人工智能。随着以电子商务形式展开的休闲支出从传统的“实体店”零售领域“抢占”了很大的领地，而亚马逊作为美国电子商务业的领导者，其股价的波动可用作探测美国消费支出的健康程度。
亚马逊还是美国几大基准股的主要成份股，在标普500与纳斯达克100指数中的权重均位列第3。
受制于1765.10看跌，并且下破1692.70的话巩固更多潜在下跌，目标下个中线支撑位1585.60和1467.80。但若日图收上1765.10，前述看跌基调落空转而上攻并回踩9月12日波段高点1855.30。
要素
- 继7月11日回踩当前历史高点2050.50后，亚马逊股价下滑17%，现距离6月3日的重要波段低点区域1692.70只有0.75%；股价在该区域V形反转向上后回踩9月4日创下的历史高点。
- 10月3日低点1685.06以来的反弹可视为修正/死猫弹，因其最近的价格走势跳空下挫并于昨天在日图上形成看跌K线。此前于10月7日在周图上形成十字星形态。这些暗示，上涨动能缺席后情绪已转为负面。
- 此外，日图RSI受制于45的重要下降阻力位并且尚未到达严重超卖位。这些暗示，股价的中线下跌动能保持完好。
- 关键的中线阻力位在1765.10，是7月11日高点以来的下降通道的上轨，也是8月5日/8月28日低点以来的前区间支撑。
- 与大盘（标普500指数）及其所属板块（消费休闲）的相对强弱分析所显示的各自的比率图表暗示，亚马逊的股价可能继续下跌。
图表来自eSignal
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