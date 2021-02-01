亚马逊第四季度财报预览：井喷式销售能否提振股价?

亚马逊第四季度财报预览：井喷式销售能否提振股价?

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/2/1 23:01:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
财报发布时间
2月2日，星期二市场收盘后

财报预期
预期每股收益（EPS）7.00美元，营收1120亿美元-1210亿美元。

关注重点
在节日期间销售井喷式增长后，亚马逊有望录得亮眼的第四季度财报数据，从而为其2020年令人印象深刻的营收表现画上一个强劲的句点。但新冠病毒相关成本也大幅上升，为了应对零售业务面临的挑战，预计第四季度成本将进一步增加40亿美元。亚马逊2020年期间新增了40多万名员工。成本上升会影响利润表现。亚马逊网络服务系统(AWS)也将进一步受益于大流行带来的东风，成为营收增长的关键贡献业务，目前该部门占总营收的12.1%，而上两个季度，该部门营收增长了29%。不过，由于竞争加剧，该部门业务增长可能开始放缓，从而引发投资者的不安情绪。

亚马逊股票技术面分析
股价自3月中旬低点大幅反弹。但涨势已失去动能，股价一直交投于区间内部，上行封顶于3350美元，下跌限于3060美元，对该股立场中性。第四季财报可能成为推动股价突破当前区间的催化剂，多头希望将目标锁定在历史高位3552美元，空头则希望下破3060美元，探至2875美元。







 



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