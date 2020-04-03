买入亚马逊？

全球新冠肺炎病例已达100万例。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/3 19:44:00



Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
全球新冠肺炎病例已达100万例。除瑞典外，欧洲各国基本都处于封锁状态，美国各州也陆续开始实施“居家令”。这些封锁和社交疏离措施导致对商品和服务的需求一夜之间悉数蒸发。数以百万计的企业面临倒闭。
在这场混乱中，有些股票的表现要优于市场，亚马逊就是其中之一。
电子商务
电子商务在新冠疫情爆发前就已经是一项大生意了。但亚马逊现成为许多隔离人群的生命线，这将极大地推高公司的销售额。亚马逊势头大好。这家电子商务巨头宣布，将再招聘10万名员工，负责其物流中心和配送业务。
Amazon Prime / AWS / Prime音乐
不仅在线购物业务因封锁受益。亚马逊Prime在线视频服务和Prime音乐服务客户日益增多。作为云服务的领导者，亚马逊网络服务也在帮助许多企业度过新冠疫情危机。
不仅是在封锁期
这是一个很好的机会，封锁期将让许多人的习惯发生改变。它将为很多人创造一种新的购物方式。即使新冠疫情过去，那些创建了亚马逊Prime或视频和音乐账户的人，也能继续很好地保留这部分服务。
最新财报
2019年财报显示，亚马逊去年交出了非凡的成绩单。销售额增长了20%，达2810亿美元；公司相似当天送达业务投入巨资后，每股收益上涨了14%。亚马逊的资产负债表也令人印象深刻，其中包括令人550亿美元现金和230亿美元长期债务。亚马逊有充足的储备来应对任何经济放缓。
图表看法
在2月中旬新冠疫情引发美国市场整体抛售后，标普500指数交投下跌24%。亚马逊股价仅下跌8%。自3月低点以来，标普500指数上涨了15%，而同期亚马逊股价则上涨了19%。


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