Alphabet第四季度财报预期

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/2/2 3:44:00
19 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
财报发布时间
2月2日，星期二，市场收盘后

财报预期
每股收益(EPS)15.9美元，营收530.9亿美元

关注重点
谷歌母公司Alphabet最近一次公布第三季度财报时，这家科技巨头的业绩远超分析师预期。主要得益于广告收入增加，以及较预期更为亮眼的云服务收入，总营收和利润双双大幅增长。Youtube的数据也令人印象深刻，增长32%至50亿美元。

在WFH的支持下，谷歌云业务于大流行期间得到迅猛发展。云业务预计将在未来几年成为一个重要的收入驱动因素，我们有望于本季度看到该部门业绩取得突破，从而更清楚了解其运行状况。人们预期第四季度该业务部门增速健康，但将有所放缓。

广告仍是一个重点。与部分同行相比，谷歌拥有更多样化的广告客户群，因此尽管第二季度广告增长进一步放缓，但随着疫苗接种力度加强，旅游和本地活跃性回暖，谷歌广告业务将获得更大支撑。

Alphabet技术面分析
Alphabet交投于日线图上扬中的50 和100均线上方。股价还高于10月以来上升趋势线，表明看涨趋势已确立。
RSI也支持进一步走高，该指标位于看涨区域上方，但低于关键的超买水平70。
周一交易中，该股一度上穿1900，但未能守住，最终收于1893，涨幅3.6%。虽然图表形态看涨，但股价需要拿下昨日高点1915才能再度测试历史高点1932，然后聚焦心理关口2000。
若未能守住上行，Alphabet股价将测试1800水平支撑，然后是1775位置上升趋势线和50均线交汇点。若下破1775，则看向1770，失守1770则打消当前上行趋势。
 


相关主题： Google

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

什么是FAANG组合股票以及如何买卖？ - 嘉盛官网
五月 13, 2022 08:19 上午
    美国科技巨头财报前瞻：重点关注脸书网、微软、谷歌、亚马逊和苹果- 嘉盛集团官网
    Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
    十月 26, 2021 03:06 上午
      FAANG财报预览
      Fiona Cincotta
      十月 14, 2020 04:25 下午
        FAANG财报备受关注
        Fiona Cincotta
        七月 27, 2020 06:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。