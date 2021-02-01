Alphabet第四季度财报预期





财报发布时间2月2日，星期二，市场收盘后财报预期每股收益(EPS)15.9美元，营收530.9亿美元关注重点谷歌母公司Alphabet最近一次公布第三季度财报时，这家科技巨头的业绩远超分析师预期。主要得益于广告收入增加，以及较预期更为亮眼的云服务收入，总营收和利润双双大幅增长。Youtube的数据也令人印象深刻，增长32%至50亿美元。在WFH的支持下，谷歌云业务于大流行期间得到迅猛发展。云业务预计将在未来几年成为一个重要的收入驱动因素，我们有望于本季度看到该部门业绩取得突破，从而更清楚了解其运行状况。人们预期第四季度该业务部门增速健康，但将有所放缓。广告仍是一个重点。与部分同行相比，谷歌拥有更多样化的广告客户群，因此尽管第二季度广告增长进一步放缓，但随着疫苗接种力度加强，旅游和本地活跃性回暖，谷歌广告业务将获得更大支撑。Alphabet技术面分析Alphabet交投于日线图上扬中的50 和100均线上方。股价还高于10月以来上升趋势线，表明看涨趋势已确立。RSI也支持进一步走高，该指标位于看涨区域上方，但低于关键的超买水平70。周一交易中，该股一度上穿1900，但未能守住，最终收于1893，涨幅3.6%。虽然图表形态看涨，但股价需要拿下昨日高点1915才能再度测试历史高点1932，然后聚焦心理关口2000。若未能守住上行，Alphabet股价将测试1800水平支撑，然后是1775位置上升趋势线和50均线交汇点。若下破1775，则看向1770，失守1770则打消当前上行趋势。