欧洲央行有望为新冠疫情采取应对措施

最近几周各大央行一直相当同步，但那并不意味着我们将不会密切关注欧洲央行的月度会议。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/29 19:48:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
最近几周各大央行一直相当同步，但那并不意味着我们将不会密切关注欧洲央行的月度会议。不过，随着欧元区各国开始放松管制，我们将看到欧洲央行采取更多的行动吗？

近期行动
到目前为止欧洲央行对疫情的回应一直克制，特别是与美联储相比。我们预计拉加德（Christine Lagarde）不会跟随美联储针对新冠疫情“孤注一掷”，但我们确实预期欧洲央行采取某些措施，现在被视为唯一的选择。
欧洲央行已经推行金额为750亿欧元的债券购买计划，即大流行病紧急购买计划（PEPP），其中包括购买主权债券。利率已经处于极低的水平，这约束了欧洲央行的回旋空间。
新冠病毒的感染人数已经度过高峰期，但对经济的影响刚刚开始显露出来。就在上周，拉加德警告欧元区今年经济萎缩15%。在她召开会议之前发布的GDP读数将一定程度透露疫情对经济的初步影响。该读数据预测表现糟糕。
虽然有PEPP计划的干预，欧洲南部各国政府的借贷成本最近攀升，反映出对这些国家是否有能力偿还为应对疫情危机及造成的经济滑坡而承担的债务的关切。
几乎可以肯定拉加德将继续施压欧元区各国政府，展开更积极的财政支持。到目前为止，这方面的进展缓慢且不足。在欧盟各领导人未能就新冠复苏基金达成一致后，现在又到了欧洲央行出手的时候。

折翼天使
非常现实的可能性是，欧洲央行再推行5000亿欧元的资产购买计划，甚至将目前计划的金额翻倍。欧洲央行同样可能寻找机会买进垃圾债或更便宜的银行贷款，其中最有可能的将是将PEPP扩展到包含折翼天使高息债券，即那些近期失去投资等级的债券。
对欧洲央行采取行动的期待高涨。如果欧洲央行没有兑现这种期待，可能重创欧元。

欧元/英镑需要关注的价位：
在自3月高点急跌之后，欧元/英镑整个4月呈现出一定的下跌倾向。该货币对4小时图刚刚跌穿50埃德温简单均线0.8741。
即时支撑位可见于4月中旬以来支撑位0.8680，如果下破，可能打开跌至3月5日低点0.8620的大门。
阻力位可见于4月21日高点0.8863、4月5日高点0.8915。




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