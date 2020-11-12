标普500指数震荡后守住3500支撑，短线上涨多障碍

我们在周三接受AusbizTV采访时指出，标普500指数自周一高点回落的部分原因是，许多投资者已将疫苗投产的时间计入2021年。Moderna有望在接下来几天里公布疫苗试验的结果，在那之前我们要谨记这点。

而本周多家央行，包括美联储、欧洲央行、英国央行与新西兰联储在内的领导人都警告，即便疫苗问世，也不会马上消除低通胀、高失业的挑战。这点同样削弱了投资者的乐观情绪。

此外，欧洲和美国的新冠病毒感染曲线上升，正重新引发封锁的担忧。隔夜芝加哥宣布，建议自下周开始居家30天。而纽约市很快将关闭数千所学校。

最后，美国政府决定不再参与“抗疫”纾困计划的对话，也预示着20201年年初之前不会有新的财政刺激政策出炉。在此之前，市场期待着其在美国国会定于12月中旬休会前的最后一次议事会议上落地。

综上，标普500指数最终路径依然向上，但短期内充满了障碍。

在周初站上趋势线阻力3510/20后，标普500指数创下历史新高3668，后在收盘前涌现大量抛盘，日图RSI出现看跌背离，造成K线丧失动能。

标普500指数需要收盘价守住近期支撑位3500，才可能维持11月以来的上涨动能保持不变并在年内上攻3750。

请注意，如果下破3500，表明股指业已回到交投长达11周之久的原有区间3600/3200。