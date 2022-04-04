强劲的10年期美债收益率和美元/日元或双双准备回调- 嘉盛官网

在美联储于3月16日召开FOMC会议时，10年期美债收益率业已处于上涨中。但FOMC在是次会议指出，当前的加息节奏适宜，且预计在接下来的会议上开始收缩资产负债表的规模。自那以后多名美联储官员异口同声地表态：加息50个基点的选项摆上桌面，并且美联储很可能将在5月会议开始收缩其资产负债表。正如我们在今天的核心PCE报告中所指出，通胀数据持续飚升。根据CME Fedwatch工具，市场目前计入5月会议加息50个基点的几率接近70%。强硬美联储立场与上升的通胀携手推高3月收益率。

基准10年期美债收益率月图大涨。继2020年3月创下疫情期间低点0.333%后，收益率开始上涨并形成对称三角形，1月10日在1.67%附近打破此形态，但最高止步于2%，之后回踩三角形上轨趋势线。3月份，10年期美债收益率开盘报在1.827%，最高摸至2.557%，收在2.323%附近，当月涨幅超过27%。上方阻力有水平阻力位2.612%、2.81%和3.25%。支撑位在2月高点2.063%、3月低点1.668%。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元的轨迹和美国10年期美债收益率差不多，3月中旬以来更加趋同。请注意，下图显示美元/日元和美国10年期国债收益率当前相关系数为+0.96。报在+1.00表明两种交易产品在100%的时间里同向波动，而+0.96已经非常接近于+1.00。所以，如果希望交易收益率，方法之一是借道美元/日元。美元/日元日图自2021年年初以来一直交投于一个上升通道内，3月11日在118.21附近站上通道并拓展反弹，本周初摸至125.10高点。价格此后回撤，截至目前守住2002年以来趋势线支撑（请看绿色线）和3月4日低点到3月28日高点行情的38.2%回档位121.10附近。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元和10年期美债收益率4小时图相关性仍高达+0.88，高于+0.80即视为相关性强。美元/日元似乎正在构建头肩顶形态，如果突破颈线所在的121.25，可能确认形态。该形态突破后的目标为突破位加上形态头部到颈线的距离。但在到达该目标之前，价格首先需要下破水平支撑位120.59、119.19和117.70。上方阻力有右肩顶点123.15附近和头部125.10附近。

来源: Tradingview, Stone X

通胀近期的上升（部分源自俄乌战争）和强硬美联储立场不断推高美国10年期国债收益率，而其与美元/日元之间具有高度相关性，后者因此随之走高。然而，两者双双有所回落，其中美元/日元正在构建潜在头肩顶形态。请留意该货币对是否突破颈线，如果突破，两者可能一起迅速走低。

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