英联食品将发布最新业绩报告









英联食品（Associated British Foods，ABF）定于周四（7月2日）向市场更新封锁对公司业绩的影响以及商店重新营业后最初的交易情况Primark的所有者英联食品今天将更新业绩报告。两周前，英国政府刚刚放松管制并且商店纷纷重新开业，虽然伴随着严格的保持社交距离的限制。本周末，2米的社交距离也将进一步缩短，也就是说允许商店在任何时候接纳更多的消费者，这利好公司的业绩。投资者将期待了解封锁对公司业绩的影响程度以及最初的交易表现情况。英国正走向300年里最严重的经济衰退，外加消费者厌倦了长达3个月的居家生活，意味着消费者在进入商店时更在意价格。考虑到这点，Primark亲民的价格意味着其具备良好的基础，可以走出封锁并吸引那些三个月没有上班又没有破产的消费者进店购买非必需品。该集团财务状况、流动性与偿债能力优越，也意味着其有望在合理的条件下摆脱疫情，虽然其缺少电商业务也构成不利的因素。由于缺少网络购物业务并且有关疫情第二轮传播的担心情绪日甚，商店再度关门的前景可能不利于该公司的股价走势，并限制其上涨空间，甚至可能在局部封锁的范围扩大时导致股价暴跌。疫情挑战Primark专卖店以及不涉足网店业务的策略。最近的封锁以及未来封锁的可能性，引起人们对Primark是否将寻机增加电商业务的猜测。如果出现封锁以及局部封锁扩大化的情况，此举可能特别有效。关于图表Primark的股价今年迄今下跌20%。股价交投于其50天均线，那是6月初以来一直守住的支撑位。该股继续交投于其100天均线下方，该均线一直构成强阻力位，落在2000附近。6月10日以来，股价一直未能突破此位。如果站上2000，后市可能摸至2140（6月10日高点）阻力。但若下破50天均线所在的1865附近，可能先后下跌至1840（6月低点）与1740（5月26日低点）。