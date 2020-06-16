瑞声科技（HK2018）：构筑反弹形态

瑞声科技（HK2018）：构筑反弹形态

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2020/6/17 8:29:00
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周一，美国商务部宣布了一项新规，允许美国科技公司在设定国际5G标准等活动中与华为合作。考虑到其一段时间以来对这家中国科技巨头公司的持续针对限制，美国这步动作十分罕见，。
小型声学元件制造商瑞声科技（HK2018）是中美贸易战中受创最严重的科技公司之一。尽管悲观情绪萦绕不去，该公司股价仍在过去几个月中显示出稳定迹象。
技术面角度来看，如日线图所示，瑞声科技或已构筑双底形态。股价已升穿1月以来看跌趋势线，现交投于看涨上升三角形内部。 看涨的投资者可能会视38.60港元为最近支撑，若拿下最近阻力位44.95美元，将打开攻向下一阻力50.10港元的通道。反之，若失守38.60港元，后市或看向下个支撑位35.80港元。

Source: TradingView, Gain Capital
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