多个因素助涨标普500指数，后市关注3198的得失

这背后有多个催化剂。首先是美国总统继上周新冠病毒检测出阳性后健康状况似有改善。他在前往白宫的路上竖起两根大姆指的镜头让我想起上周五我发布的一条推文。

如果特朗普（因年龄和体重而处于疫情高风险行列）能够战胜新冠病毒，那可以极大地改善其萎靡不振的连任竞选。理论上，这也可以将世界各国对疫情的治疗推进一大步。因为这是经过美国总统测试与验证的治疗方法，当然也必将利好再通胀/股票交易的再度繁盛。

美国众议院议长佩洛西（Pelosi）与美国财长会谈之后，11月大选前敲定财政刺激协议的几率从20%左右上升至50%。这同样支持美国股市反弹。两人今天将继续展开谈判。

最后，隔夜强于预期的美国非制造业ISM读数（包括就业读数高于50）同样利好股市。唯一令人担心的是，强于预期的ISM读数也确实促使名义与实际长期殖利率飚升。

低真实殖利率一直是过去几个月市场趋势（包括美国成长型股票上涨、黄金上涨以及美元下跌）的锚点。如果殖利率继续反弹，有可能在某个点威胁现有的这种趋势。

技术面看，标普500指数9月自3587高点回落呈现三浪修正，加上上周反弹并收上3330阻力位，构成标普500指数在3198附近形成可交易低点以及已重拾上涨趋势的初步信号。

但需要更多的确认信号，即日图突破并收上3420/30关键阻力区域。如果实现，后市或反击并突破3587高点。

不要忘了，如果突破并收于3198下方，可能预示后市加大回撤力度，下探3130/00。