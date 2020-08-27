万众瞩目美联储主席讲话









华尔街再创记录。投资者继续聚焦科技巨头与大盘动量型股票，后者自疫情爆发以来持续表现出众，使得标普500指数连续第四天收高、纳斯达克100指数创下今年迄今第39个收盘高点。现在是暴风雨前的宁静。隔夜亚洲市场交投清淡，欧洲市场似将以中度涨跌互见开盘，而外汇市场在美联储主席于杰克逊霍尔大会上演讲之前也交投清淡。美联储主席可能宣布或至少暗示政策朝平均通胀目标制（ATI）转变；该范式可以允许通胀长时间超过2%以支持经济活动发展。这意味着利率最终将长时间保持在低位。如果宣布这样的结果，可能也并不必然完全出乎意料。而且，这种政策部分已计入，但也不大可能已完全体现于市场。也就是说，美联储主席的讲话可能推动美元展开新一轮跌势，促成在最近几个时段从历史高点回落的黄金反弹，并帮助美国股市进一步上涨。在市场相信可能迎来这样结果的背景下，如果美联储主席发出的信号显示ATI不会以某种形式很快推出，市场可能剧烈震荡。美国GDP与失业金申请人数美联储主席是市场关注的焦点，与此同时美国GDP数据（第二次修正值）与初请失业金人数等“暖场”数据也是关注的重点。美国GDP据预测自32.9%下调至32.6%，幅度非常微小。初请失业金人数可能吸引更多的关注。上周人数回到100万上方，可能是第一个预警信号。在此之前，联邦政府推出的每周额外发放600美元失业救济金的计划到期。如果失业金申请人数保持在100万人以上，国会放行额外纾困一揽子计划的压力将增加。飓风Laura登陆前原油价格异常稳定过去两个时段，即使原油钻井与精炼厂为迎接墨西哥湾的巨型热带风暴而关闭，油价也基本不为所动。这种类型的风暴通常对供应造成影响，从而给油价带来明显的波动。但我们都知道今年不同往年。疫情冲击需求造成高库存，加上未来需求的不确定，意味着原油市场可能忽视这种风暴。欧洲部分国家，比如法国和西班牙的新冠病例数增加，导致第二轮传播的担心愈演愈烈。各国政府口头上都反对展开第二次全国性封锁，但原油市场对此依然感到紧张不安。标普500指数图表