万众瞩目美联储主席讲话

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/8/27 12:37:00
0 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
华尔街再创记录。投资者继续聚焦科技巨头与大盘动量型股票，后者自疫情爆发以来持续表现出众，使得标普500指数连续第四天收高、纳斯达克100指数创下今年迄今第39个收盘高点。
现在是暴风雨前的宁静。隔夜亚洲市场交投清淡，欧洲市场似将以中度涨跌互见开盘，而外汇市场在美联储主席于杰克逊霍尔大会上演讲之前也交投清淡。
美联储主席可能宣布或至少暗示政策朝平均通胀目标制（ATI）转变；该范式可以允许通胀长时间超过2%以支持经济活动发展。这意味着利率最终将长时间保持在低位。
如果宣布这样的结果，可能也并不必然完全出乎意料。而且，这种政策部分已计入，但也不大可能已完全体现于市场。也就是说，美联储主席的讲话可能推动美元展开新一轮跌势，促成在最近几个时段从历史高点回落的黄金反弹，并帮助美国股市进一步上涨。
在市场相信可能迎来这样结果的背景下，如果美联储主席发出的信号显示ATI不会以某种形式很快推出，市场可能剧烈震荡。

美国GDP与失业金申请人数
美联储主席是市场关注的焦点，与此同时美国GDP数据（第二次修正值）与初请失业金人数等“暖场”数据也是关注的重点。
美国GDP据预测自32.9%下调至32.6%，幅度非常微小。初请失业金人数可能吸引更多的关注。上周人数回到100万上方，可能是第一个预警信号。在此之前，联邦政府推出的每周额外发放600美元失业救济金的计划到期。如果失业金申请人数保持在100万人以上，国会放行额外纾困一揽子计划的压力将增加。

飓风Laura登陆前原油价格异常稳定
过去两个时段，即使原油钻井与精炼厂为迎接墨西哥湾的巨型热带风暴而关闭，油价也基本不为所动。这种类型的风暴通常对供应造成影响，从而给油价带来明显的波动。但我们都知道今年不同往年。疫情冲击需求造成高库存，加上未来需求的不确定，意味着原油市场可能忽视这种风暴。
欧洲部分国家，比如法国和西班牙的新冠病例数增加，导致第二轮传播的担心愈演愈烈。各国政府口头上都反对展开第二次全国性封锁，但原油市场对此依然感到紧张不安。

标普500指数图表


相关主题： 标普500指数 石油

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

深陷负值，费城联储制造业指数跑赢预期
一月 26, 2023 03:17 上午
    股指聚焦：标普500指数 -嘉盛集团官网
    五月 27, 2022 03:29 上午
      债券市场暴跌是否将重创标普500指数？ - 嘉盛官网
      三月 24, 2022 09:58 上午
        股指聚焦：通胀与俄乌危机左右标普500指数- 嘉盛集团官网
        二月 16, 2022 02:19 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。