投资者心理发生转变，标普500指数或已完成中线下修

大选启动前，市场广泛预测民主党胜出并认为其利多美国股市。但若大选结果存争议、国会分裂，或特朗普连任，都可能利空股市。

大选前可能忽视的第一个迹象是，特朗普在关键的佛罗里达州领先后其赔率大幅降低，随后美国股市反弹。

此后股市在拜登胜出、国会分而治之的前景作用下继续反弹，该前景此前也被视为利空股市。但市场对此的看法发生了转变，理由如下：

1. 国会分而治之可能令增税、特朗普减税政策的解除、针对科技公司可能的不友好立法的实施难度加大。

2. 特朗普执政时期的一个重大不确定性来源，即贸易政策，在拜登入主白宫后可能发生变化，即关税和配额、保护性举措减少，这整体上利多经济增长与股市。

3. 争议性大选结果与特朗普为影响选举结果而展开的诉讼取得成功的前景一起变得黯淡。

2020年美国大选是否有更多的曲折尚需观察，但股市在本周反弹至3420上方后，标普500指数于9月24日的3198低点完成了自3587高点以来的中线下修的可能性则是越来越大。

为证实上涨趋势确已回归，需要持续站上趋势线阻力3510/20区域。守住此区域，可能降低回踩3300并完成收缩“abcde”三角形修正的几率。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年11月6日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

