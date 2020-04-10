股市的焦点可能仍在疫情动态而非糟糕的财报



















一季度财报季将于4月14日拉开帷幕，并且表现不会好。到目前为止，新冠疫情对企业盈利与利润的影响基本上还停留在理论上。但本周就不一样了。银行与医疗公司将披露疫情造成的最初几周封锁是如何影响其盈利、利润、员工与客户，甚至疫情如何潜在地改变其展望。根据FactSet的数字，华尔街分析师预测一季度盈利下降9.1%（自下而上的估计）。这将是2016年一季度以来盈利年率降幅最大的一次，当时降幅为9.8%。来源： FactSet我们都知道业绩将表现糟糕，但我们不清楚的是，业绩到底有多糟糕以及市场是否能够忽略这些数字？疫情的影响极难衡量一季度仅构成疫情爆发造成的打击的一部分证据，再加上前瞻指引才构成完整的证据链。但由于证据穿透性太差，许多公司据预测将撤销对全年的指引。无人知晓疫情如何或何时结束。这令各企业极难做出任何形式的预测。数据糟糕且令人震惊，股市技术面仍进入牛市美国股市本周度过了风光的一周，其中标普500指数在短短4天里就反弹12%，相较3月23日低点已上涨27%，这在技术面已经进入牛市。疫情正接近高峰期的乐观情绪日益浓厚，加上各国央行与政府推行空前的刺激举措，推动市场反弹。美联储最新的刺激举措是推出2.3万亿美元计划，帮助中小企业度过难关。就在这周，经济数据却糟糕得令人震惊。初请失业金人数再增660万人，截至4月3日的三周，总失业人数超过美国总劳动人口的10%以上。660万人是个空前高的失业数据，但市场几乎没有受到惊吓。虽然经济数据极其糟糕 – PMI与非农就业 – 整体市场已自3月低点反弹。关注疫情动态市场基于一旦美国乃至全球的封锁力度减弱经济数据将回暖的假设而得以忽略这些恐怖的数字，有鉴于此，主要的焦点一直不在经济数据，而在新冠病毒的各种统计数字。疫情越早触顶回落（死亡人数和受感染人数增幅放慢），封锁越早结束。经济生活迅速回到常态意味着迅速反弹。而封锁持续的时间越长，经济深度持续低迷的几率越高。考虑到这点，市场对财报的态度可能也一样，特别是在缺少前瞻指引的情况下。一季度数字将难看，但焦点可能仍在新冠病毒的各种统计数字以及今年晚些时候反弹的可能性。