市场正在发生的五件大事

市场正在发生的五件大事

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/24 20:05:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
1. 中美两国领导人确认将会晤
市场对中国国家主席习近平将与美国总统在G20峰会间隙会晤消息的反应一直有限。两国领导人会晤当然朝着好的方向迈进一了步，但没人会傻到相信中国突然将做出让步。投资者正谨慎看待G20会议，乐观地认为将取得某种进展。美国股市正在上涨。

2. 美国威胁制裁伊朗，大宗商品受到关注
美国与伊朗之间的关系愈发紧张，抑制了整个市场的乐观情绪。黄金反弹并创下6年新高，而油价在早盘由于美国着眼进一步制裁伊朗也扩大上周涨幅。

3. 受美联储姿态推低的美元扩大跌势
周一美元再度下跌，继上周出现4个月最大周跌幅后扩大跌势。美联储打开了降息大门，最早降息时间可能是下个月，导致美元走弱。在对全球经济放慢的担心 中，美联储对经济的偏鸽派看法导致美元兑一篮子货币上周下滑1.4%。在周一欧洲时段收盘前，美元进一步下跌0.1%。

4. 欧元 – 劣中最优？
美元的下跌为欧元注入活力，后者目前看起来是劣中最优。由于美联储准备降息而英国二季度经济在挥之不去的脱欧不确定性中可能零增长，如果欧元区出现任何积极信号将得到欧元的热烈欢迎。IFO商业景气指数下跌，但跌幅低于预期使得欧元交易员稍微松口气。

5. 英镑回吐之前涨幅，Boris的赢面降低了吗？
英镑未能抓住美元下跌的契机。在最后一轮保守党党首竞选中，Boris Johnson和Jeremy Hunt将正面交锋。16万名保守党成员将通过邮寄的方式投票，最终结果将于7月底揭晓。Boris再度抛出脱欧议题，试图以其引开公众对其周末与女友吵架事件的注意力。

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