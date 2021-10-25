美元/日元可能持续反弹并攻克4年高点的四个理由 - 嘉盛集团官网

周四到目前为止，日元是主要货币中的最强货币。但如果把时间稍微拉长到过去一个月，我们会发现它实际上是最弱的主要货币，兑美元贬值逾4%。

事实上，美元/日元周三测试了逾四年半最高点114.70附近，不到一个月就斩获超过550点子涨幅。114.70是备受瞩目的阻力位，多头在经历如此大幅度的反弹之后于该区域获利回吐也合情合理。但我们（至少）有四个理由，相信美元/日元可以继续反弹，攻克阻力位后创下新高：

1) 汽车出口依然困难重重

日本备受推崇的汽车品牌（丰田、本田、大发、日产、铃木、马自达、三菱、斯巴鲁、五十铃等）的出口主要由于半导体持续短缺而远远低于满负荷生产量。周三发布的贸易帐报告显示，汽车出货量几乎比去年减少了一半（降幅40%）。而芯片短缺的情况证实比许多分析师预期的持久，今后可能继续拖累日元。

2) 全球冒险情绪回归

美元和日元都被视为避险货币，但美国的创业文化、快速成长的初创企业及长期人口特征赋予其从全球成长复苏中获益的优势地位。随着全球投资者冒险情绪的回归（我们可以看到主要股指与数字加密货币测试历史高点而全球债券收益率飚升 – 详见下文），交易者正在提高美元的配置比例。

3) 零售投资者的美元/日元空头持仓水平依然处于令人惊讶的高位

一般来说，零售交易者追随趋势，从漫长的趋势中获益。但当趋势转变时，也时不时会“越位犯规”。所以，一些经验丰富的交易者会留意零售交易者持仓出现极端一边倒的情况，作为原有趋势可能较容易遭遇反转的一个信号。

说回美元/日元。我们的内部数据显示，零售交易者做多美元/日元的比例只有令人吃惊的29%。换言之，押注继续上涨的零售客户量还不到一半。这不是过度做多的信号，反而可能是逆向指标，即当前趋势可能延续，直到最终反转。

4) 美元/日元一直没有“跟上”市场对美国加息前景的激进押注

从基本面的角度看，利率可以说是左右货币价值的最重要因素。美元/日元过去一个月的反弹虽说令人惊艳，但一直没有“跟上”有关美联储2022年加息的澎湃预期。

下图展示美元/日元过去半年相对30天联邦基金期货在2021年12月和2022年12月之差的走势，简言之，衡量的是交易者目前预期的、今年12月（因为无人预期美联储在接下来的6周加息，所以实际上也就是当前）到明年12月之间加息的基点数。从左边纵轴显示为0.43来看，交易者业已完全计入美联储明年加息25个基点，而对明年年内二次加息计入的几率约为75%(18/25个基点)：

来源: TradingView, StoneX

这两个市场指标过去半年的紧密关联显而易见，但美元/日元本周迄今一直落后于急速升温的美国加息预期。利率可以驱动货币价值，因而可以弥合这个差距，或带动美元/日元在接下来几天里反弹至四年半新高，站上115.00。

当然，看跌交易者也可以轻松找出4个（或4个以上）美元/日元未来几天逆转当前反弹行情的理由。所以，任何交易单子都要放置止损单、进行良好的风险管理。不过，只要美元/日元守住短期上涨趋势线（目前落在113.35附近），阻力最小的方向仍然是向上，即使面临114.70这样的关键阻力位。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan