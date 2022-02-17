美元/加元扛住下行压力，后市或大举冲高- 嘉盛集团官网

美元/加元自1月27日以来一直交投于1.2636 - 1.2797这一大约160点子的区间内，为区间交易者所喜闻乐见。然而，从多个主题判断，美元/加元本来都应该下跌。以下是其中几条理由：

CPI ：和最近公布通胀数据的很多其它国家一样，加拿大早些时候公布的 1 月表面 CPI 年率高于预期 4.8% ，报在 5.1% 。加拿大央行定于 3 月 2 日召开货币政策会议，预期加息 25 个基点（首次）。在加息前景与通胀超过 5% 的环境中，交易者可能认为加元应该走高。 油价： 1 月 11 日美元 / 加元下破头肩顶形态颈线 1.2600 附近，彼时西得州原油收在 81.25 附近。今天，油价上涨至 92.00/95.00 ，美元 / 加元也上涨，报在 1.2700 附近。显然，过去一个月里加元并没有跟随油价走高。 美元指数：美元指数在 1 月 28 日创下 97.44 高点后连跌 5 天，跌幅接近 1.75% 。当天美元 / 加元也形成近期高点，但仅回撤了 3 天，跌幅只有 0.8% 。鉴于美元指数过去几周的跌幅，美元 / 加元交易者可能认为该货币对也应该跟随走弱。

美元/加元日图于1月11日下破头肩顶形态的颈线1.2600并开始下探1.2250目标，但1月13日-1月20日期间出现的多个锤子形态阻碍了下探势头，帮助价格反转，至1.2797高点，也令头肩顶形态失效。自那以后，美元/加元一直交投于上文提到的区间内。

来源: Tradingview, Stone X

既然美元/加元没有因为上述因素下跌，如果这些主题中的任何一个发生改变，会造成什么样的结果？如果加拿大央行没有加息且认为通胀将回落，或者油价调头向下，亦或者美元指数上涨，美元/加元会如何反应？那样的话，该货币对可能大举走高。

美元/加元的第一个阻力位在1月11日高点1.2797，然后是1月6日高点1.2814，接着是上述2021年12月20日以来头肩顶形态高点1.2964，以及略高点的长期水平阻力位所在的1.2990。美元/加元如果最终确实下破，支撑位在2月10日低点1.2636，然后是水平支撑位1.2570和200天均线1.2532。

从多个因素判断美元/加元应该下跌，但它都没有。所以，如果上述条件中的任何一个发生逆转，美元/加元都可能迅速大举冲高。

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