相关性在交易上的两大用途- 嘉盛集团官网

交易者应关注-0.80和+0.80这两个读数，低于前者或高于后者被视为关联性质明显

2021/12/30 17:13:00

Investopedia所说，交易者在提到查看交易产品间的相关性时通常指的是相关系数，那是统计、衡量两个变量间相对波动的关系强度的数字。相关性与相关系数这两个术语经常被交替使用。关系强度区间在-1.00+1.00之间：报在-1.00表明两种交易产品完美负相关，即在100%的时间里完全背向波动；报在+1.00表明两种交易产品完美正相关，即在100%的时间里完全同向波动；报在0.00表明两种交易产品之间不相关。低于-0.80或高于+0.80被视为相关性显著，交易者应予以关注。

 

交易者为何使用相关性？

交易者查看相关性有两个理由：

  1. 将某一交易产品与基准做比较
  2. 寻找多元化交易的机会

 

利用相关性将某一交易产品和基准交易产品做比较

交易者希望交易的产品或许是有准入门槛的，此时交易者可以利用相关系数，在可以交易的产品中寻找和希望交易的产品之间存在高度正相关或负相关的产品，以前者为后者的替代交易产品。比如，很多外汇交易者无法交易美元指数，那就可以寻找和美元指数之间存在强相关的交易产品，比如欧元/美元进行交易。

下图美元指数的底部就是美元指数和欧元/美元之间的相关系数，目前日图报在-0.94。这样的读数被视为强负相关，如果交易者希望进行买入美元指数的交易，沽出欧元/美元即可。

来源: Tradingview, Stone X

 

利用相关系数寻找多元化交易的机会

交易者持有的产品可能看起来风险过高，所以或许有意多元化，即对所持产品进行对冲。比如，交易者认为持有原油蕴含着巨大的机会，但可能希望丰富投资组合对冲持有原油的风险。原油和挪威克朗之间存在强负相关，交易者可以同时买进原油和美元/挪威克朗（即卖出挪威克朗），帮助部分消除持有原油的风险。

下图西得州原油图表的底部是原油期货合约和美元/挪威克朗之间的相关系数，目前日图报在-0.89，被视为强负相关。如果希望分散、丰富原油持仓，买进美元/挪威克朗即可。

来源: Tradingview, Stone X

 

但我们一定要指出，相关系数并不总是可以帮助交易，也常常此时受宠彼时失宠。所以，交易者应当清楚，当读数高于-0.80或低于+0.80时被认为相关性不强。

如果运用得当，相关系数这个工具可以很好地帮助交易。交易者应该寻找读数低于-0.80或高于+0.80这两种情况，此时相关性被视为显著。

 

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